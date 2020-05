Bimbo sciolto nell’acido | concessi domiciliari a uno dei responsabili

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Cataldo Franco è un ergastolano, anzi lo era. Nato a Gangi (Palermo) e condannato per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha ottenuto la detenzione domiciliare per il rischio Covid-19. L’uomo, che tenne segregato il figlio del pentito Santino Di Matteo nell’estate del 1994, per un periodo di circa due mesi, e’ anziano e malato ed e’ tornato nella sua casa di Geraci Siculo (Palermo) per il pericolo che potesse contrarre in carcere il Coronavirus. Questo in applicazione delle norme tendenti a ridurre il numero delle persone detenute nell’attuale periodo di emergenza. Franco “restitui’” l’ostaggio – rapito per imporre al padre di ritrattare le proprie accuse – all’inizio della stagione delle olive, perche’ gli serviva il capanno in cui veniva tenuto il ragazzino, poi ...