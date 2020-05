Berlusconi: “Piano Salva Italia, shock fiscale e Mes. Cina? Omissioni gravi…” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Silvio Berlusconi ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, nella quale ha proposto alcuni interventi per il Salva Italia. Poi ha richiamato le responsabilità della Cina. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, interviene nel dibattito politico. In un’intervista a Il Giornale, l’ex premier ha proposto un piano Salva Italia da proporre al governo per rilanciare il Paese dopo la grave crisi creata dalla Pandemia. Berlusconi: “Serve shock fiscale” Berlusconi, sul tema, ha dichiarato: “Serve uno shock fiscale, tagliare le tasse e introdurre una flat tax la più contenuta possibile. Non è di statalismo che abbiamo bisogno. Certo, oggi occorre un intervento di emergenza, immediato e di breve periodo, che solo lo Stato è in grado di assicurare ma la ricostruzione dev’essere affidata al mercato, come avvenne ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Silvioha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, nella quale ha proposto alcuni interventi per il. Poi ha richiamato le responsabilità della. Il leader di Forza, Silvio, interviene nel dibattito politico. In un’intervista a Il Giornale, l’ex premier ha proposto un pianoda proporre al governo per rilanciare il Paese dopo la grave crisi creata dalla Pandemia.: “Serve, sul tema, ha dichiarato: “Serve uno, tagliare le tasse e introdurre una flat tax la più contenuta possibile. Non è di statalismo che abbiamo bisogno. Certo, oggi occorre un intervento di emergenza, immediato e di breve periodo, che solo lo Stato è in grado di assicurare ma la ricostruzione dev’essere affidata al mercato, come avvenne ...

