Berberè – Roma

(Di giovedì 7 maggio 2020) Berberè Via Mantova, 5 – 00198Tel. 06/45654390 Sito Internet:www.berbere.it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze 5,90/12,80€, dolci 4/6,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAContinua a convincerci questa pizzeria aperta qualche anno fa nei dintorni di Piazza Fiume. Nonostante sia un franchising (diverse le sedi aperte anche in altre città italiane), la qualità della pizza è buona e la scelta delle materie prime ragionata, con diversi prodotti biologici e altri presidi Slow Food. L’impasto è realizzato con farine semintegrali bio macinate a pietra ed è disponibile anche con altri cereali rispetto al grano (enkir, farro, senatore Cappelli) o con idrolisi degli amidi, cioè priva di lieviti aggiunti. Il menù contempla qualche sfizio per iniziare (no fritti), le pizze (a cui si aggiunge sempre una fuori ...