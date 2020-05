Benatia e quel fallo su Vazquez | “Non l’ho toccato | se dai un rigore all’ultimo deve

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore della Juventus Medhiè tornato a parlare difamosoconcesso al Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League di qualche anno fa.lo, per intenderci, che scatenò le forti reazioni di Buffon nei confronti dell’arbitro della sfida, Oliver. “Alla fine – racconta il marocchino – c’è questo tocco di testa e Cristiano salta più alto di Alex. Giorgio era uscito sul centrocampista. Io capisco che c’è un pericolo sue cerco di anticiparlo senza ovviamente toccarlo.era sorpreso di vedermi là e cade a terra. Gigi era lì e l’arbitro dà. Onestamente se ho fattol’hocon la coscia. Ma se dai unall’ultimo secondoessere una cosa netta. L’abbiamo ...

Torna a far parlare di sé e pure si toglie qualche sassolino dalla scarpa Medhi Benatia, ex giocatore della Juventus e dal gennaio 2019 in maglia al Al Duhali, durante una lunga chiacchierata con i gi ...