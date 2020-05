Becoming: Il documentario su Michelle Obama da oggi su Netflix (Di mercoledì 6 maggio 2020) Becoming, il film documentario su Michelle Obama arriva in streaming da oggi su Netflix: uno sguardo intimo nella vita dell'ex First Lady. Becoming, il film documentario su Michelle Obama è disponibile da oggi in streaming su Netflix. Il film, diretto da Nadia Hallgren racconta le esperienze vissute da Michelle durante il tour dopo l'uscita del suo libro. Becoming è uno sguardo intimo nella vita dell'ex First Lady Michelle Obama durante un momento di profondo cambiamento, non solo a livello personale, ma anche per il paese per il quale lei e suo marito hanno reso un servizio di grande impatto per otto anni, all'interno della Casa Bianca. Il film offre uno sguardo raro e ravvicinato sulla sua vita, portando gli spettatori dietro le ... Leggi su movieplayer Becoming : Michelle Obama nel trailer del documentario Netflix

