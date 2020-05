Beccato fuori con l’amante, altro che quarantena. E il consulente del governo è costretto a dimettersi (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Noi costretti al lockdown e voi a fare i vostri comodi”, questo è uno dei tanti commenti tradotti dall’inglese riguardo la vicenda vergognosa di Neil Ferguson, 51enne luminare dell’Imperial College di Londra, che è stato costretto stasera ad annunciare le dimissioni dal Sage, il pensatoio di scienziati ed esperti chiamati a consigliare l’esecutivo sull’emergenza coronavirus. Cosa è successo? Da un’inchiesta del Daily Telegraph che ha documentato alcuni suoi incontri clandestini con l’amante avvenuti in plateale violazione delle misure restrittive sul distanziamento sociale che egli stesso aveva contribuito a imporre a milioni di persone nel Regno Unito convincendo il premier Boris Johnson della loro utilità. Il professor Ferguson – secondo il Daily Telegraph – avrebbe incontrato la donna, attivista ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Noi costretti al lockdown e voi a fare i vostri comodi”, questo è uno dei tanti commenti tradotti dall’inglese riguardo la vicenda vergognosa di Neil Ferguson, 51enne luminare dell’Imperial College di Londra, che è statostasera ad annunciare le dimissioni dal Sage, il pensatoio di scienziati ed esperti chiamati a consigliare l’esecutivo sull’emergenza coronavirus. Cosa è successo? Da un’inchiesta del Daily Telegraph che ha documentato alcuni suoi incontri clandestini con l’amante avvenuti in plateale violazione delle misure restrittive sul distanziamento sociale che egli stesso aveva contribuito a imporre a milioni di persone nel Regno Unito convincendo il premier Boris Johnson della loro utilità. Il professor Ferguson – secondo il Daily Telegraph – avrebbe incontrato la donna, attivista ...

