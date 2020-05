BEAUTIFUL | anticipazioni 7 maggio | i sospetti di WYATT su SALLY

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 6 maggio 2020)puntatadi giovedì 72020:Leggi anche: CHE PASTICCIO BRIDGET JONES, film su LA5 stasera in tv (6). Trama e castfiniscono per discutere per via di una cena con Flo a cuiintende partecipare, anche senza. Il giovane ammette di essere stato ferito dal rifiuto della stilista di lavorare per la Spencer Publications. Idisul fatto che ci possa essere qualcosa di clandestino trae Thomas sono rafforzati da un messaggio del ragazzo per la stilista in cui la ringrazia di non aver detto niente acirca un loro segreto. A Parigi, Amelia dice a Liam che il suo posto dovrebbe essere con Steffy e le bambine. Zoe, Flo e Shauna continuano a dibattere sul segreto dello scambio di culle.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo, ...