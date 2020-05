Baby Archie, il figlio di Harry e Meghan Marle compie un anno. Il gesto della zia Kate Middleton spiazza tutti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle ha compiuto un anno. I genitori festeggeranno il piccolo a bordo piscina con un party privatissimo e senza nessun invitato. Nato il 6 maggio 2019, pare che il ‘banchetto’ sia a base di una torta senza zucchero, fatta di soli ingredienti biologici, con torta, pasticcini e decorazioni ispirati al mondo degli animali. Secondo i Royal esperti, i genitori avevano progettato una mega doppia festa. Il primo compleanno di Archie e l’inaugurazione della nuova residenza. Con presentazione ai vicini super vip. Invitati anche George Clooney e Amal con i due gemelli. Ma la pandemia ha bloccato i piani della coppia per festeggiare il piccolo Archie e alla fine si sono dovuti accontentare di una festicciola privata in collegamento con la famiglia. Secondo quanto detto da Katie Nicholl, esperta reale, a Ok! Magazine, pare infatti che sia in ... Leggi su caffeinamagazine Quando rivedremo baby Archie? Finalmente c’è una data

Baby Archie avrà due feste di compleanno : una a Los Angeles e una con la regina Elisabetta

Le giornate canadesi di Meghan Markle - tra baby Archie e i copioni hollywoodiani (Di mercoledì 6 maggio 2020), ildiMarkle ha compiuto un. I genitori festeggeril piccolo a bordo piscina con un party privatissimo e senza nessun invitato. Nato il 6 maggio 2019, pare che il ‘banchetto’ sia a base di una torta senza zucchero, fatta di soli ingredienti biologici, con torta, pasticcini e decorazioni ispirati al mondo degli animali. Secondo i Royal esperti, i genitori avevano progettato una mega doppia festa. Il primo compledie l’inaugurazionenuova residenza. Con presentazione ai vicini super vip. Invitati anche George Clooney e Amal con i due gemelli. Ma la pandemia ha bloccato i pianicoppia per festeggiare il piccoloe alla fine si sono dovuti accontentare di una festicciola privata in collegamento con la famiglia. Secondo quanto detto da Katie Nicholl, esperta reale, a Ok! Magazine, pare infatti che sia in ...

DRepubblicait : Baby Archie compie 1 anno: gli auguri di mamma Meghan Markle e papà Harry [aggiornamento delle 11:03] - DRepubblicait : Baby Archie: un anno di tenerissime foto [aggiornamento delle 11:04] - _LiamLovesMe_ : RT @CamilovesLOUISS: HOW ITS BEEN A YEAR ? ????Anyway happy birthday little Archie ???? (Sappiamo tutti che lui è il vero royal baby e che i… - mtvitalia : Oggi Archie riceverà una videochiamata dai cuginetti George, Charlotte e Louis e una dalla bisnonna, la regina Elis… - CamilovesLOUISS : HOW ITS BEEN A YEAR ? ????Anyway happy birthday little Archie ???? (Sappiamo tutti che lui è il vero royal baby e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby Archie Baby Archie festeggia il primo compleanno, ma tra Harry e Meghan c'è aria di crisi Radio Monte Carlo Archie compleanno: Meghan e Harry organizzano una festa in casa

Baby Sussex spegne la sua prima candelina lontano dalla bisnonna, la Regina Elisabetta. Ma è stata preparata una grande sorpresa per zia Kate Middleton Per festeggiare il compleanno del piccolo Archie ...

Meghan Markle: Archie festeggerà il primo compleanno in quarantena

Meghan Markle e il Principe Harry festeggeranno il primo compleanno di Archie in quarantena. La famiglia celebrerà questo giorno senza invitati, nella nuova casa di Los Angeles, senza nonni, amici o a ...

Baby Sussex spegne la sua prima candelina lontano dalla bisnonna, la Regina Elisabetta. Ma è stata preparata una grande sorpresa per zia Kate Middleton Per festeggiare il compleanno del piccolo Archie ...Meghan Markle e il Principe Harry festeggeranno il primo compleanno di Archie in quarantena. La famiglia celebrerà questo giorno senza invitati, nella nuova casa di Los Angeles, senza nonni, amici o a ...