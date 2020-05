Azzolina | orali maturità dureranno un’ora | lo anticipa la loquacissima ministra

(Di mercoledì 6 maggio 2020) A brevissimo, sarà pubblicata l' ordinanza relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per quest'anno scolastico, la cui sessione avrà inizio il 17 giugno

ROMA – La scatenata ministra Lucia Azzolina continua nelle sue intempestive anticipazioni per restare al proscenio, senza che nessuno la richiami all’ordine. Stavolta ha anticipato l’articolazione del ...La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al Question time in programma alla Camera dei Deputati, ha parlato dell’esame di Stato in programma da mercoledì 17 giugno: “Nonostante la grave situazione ...