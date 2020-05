Avvocati Nola | si chiude l’era Visone | Ciro Sesto nuovo presidente

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati Nola

anteprima24.it

«Oggi scrivo un post diverso, ai tempi della pandemia, non me ne vogliate, sulla Giustizia, dea spesso bendata. Ci pensavo domenica notte, dopo che in televisione il magistrato Nino Di Matteo, il pm d ...Erano in tanti, addirittura 600, per questo Zoom è andato in tilt: il flash mob organizzato dagli avvocati penalisti per dire «no» al processo telematico è stato, a giudizio di molti, la prova che non ...