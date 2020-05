Autocertificazione per la Fase 2, scarica il nuovo Pdf (Di mercoledì 6 maggio 2020) Da questo link si può scaricare il nuovo modello di Autocertificazione per gli spostamenti valido per la cosiddetta Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e quindi da lunedì 4 maggio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - Fase 2 NELLE CITTA': FOTO - GRAFICHE). Il documento è stato pubblicato dal ministero dell'Interno sul proprio sito. Il Viminale spiega che può comunque essere ancora utilizzato il precedente modulo, barrando le voci non più attuali (COSA CAMBIA DAL 4 MAGGIO - IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE). Leggi su tg24.sky Autocertificazione - nuovo modulo per la fase 2 : come cambiano i controlli da oggi

Per visite a genitori e fidanzati serve l’autocertificazione

