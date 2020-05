Auto | le associazioni europee chiedono interventi delle istituzioni e incentivi statali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Fate in fretta. In estrema sintesi, è questo il messaggio che le quattropiù importanti che rappresentano l’industriamotive europea – il quartetto comprende Acea, che fa le veci dei costruttori, Clepa quelle dei fornitori, Cecra degliriparatori ed Etrma dei produttori di pneumatici – mandano alleaffinché la politica sostenga un settore in piena crisi. La pandemia ha avuto conseguenze devastanti nel businessquattro ruote, tanto che nel primo trimestre 2020 levendute sono state poco più di tre milioni, il 26,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Percentuale destinata a peggiorare sensibilmente quando saranno disponibili i dati del quadrimestre. “Ora è fondamentale rimettere in moto l’intera catena del valoremobilistico”, spiega in una nota ...