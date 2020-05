Assunzioni di civili alla base di Camp Darby

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Lamilitare americana di, situata nella tenuta di Tombolo, nel comune di Pisa a breve distanza da Livorno, cerca personale civile a vari livelli. Nello specifico la ricerca è rivolta a un addetto alle forniture, un movimentatore di materiali, un responsabile automotive e infine uno specialista ingegnere. Per consultare le offerte, per alcune delle quali è previsto il ritiro entro pochi giorni, è sufficiente cercare su Google le parole "Non US Citizen Program", aprire il primo risultato e cliccare sul tasto "Announcements/Annunci" (voce "Italy") e quindi ordinare i risultati cliccando sul tasto "Duty Station". Prima di compiere quest'ultimo passaggio, nella pagina "CHRA Northeast/Europe Region" sono disponibili le istruzioni per la compilazione delle domande e tutta la relativa modulistica da riempire e consegnare.