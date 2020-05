Aristide Malnati a Blogo | Il Caffè Letterario approda su Instagram Storia e

Leggi su blogo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Reduce dalla finale del Grande Fratello Vip,porta l'esperimento delsu. Assieme alla professoressa di greco e latino Ambra Lombardi (anche lei ex concorrente del Grande Fratello), l'egittologo parlerà al popolo dei social di miti greci. "I; Letterari proposti durante la mia reclusione all'interno della Casa di Cinecittà mi hanno permesso di farmi conoscere meglio come divulgatore. I primi ad avermi apprezzato sono stati proprio gli altri inquilini, che partecipavano a questi appuntamenti con domande e osservazioni". Non siamo abituati a sentir parlare di cultura in reality e programmi di intrattenimento, sottolineo. "Qualche pillola culturale in più, pur sempre in modo semplice, è forse auspicabile. I programmi come il Grande Fratello Vip sono seguiti principalmente da persone che non sempre ...