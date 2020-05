Area euro, a marzo vendite al dettaglio in calo dell’11,2% (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’introduzione delle misure anticovid ha pesato nel mese di marzo sul commercio al dettaglio, che ha fatto segnare un arretramento dell’11,2% nell’Area euro e del 10,4% nell’intera Unione europea rispetto al mese precedente. I dati sono stati resi noti da eurostat, l’ufficio statistica dell’Ue.Su base annua il calo e’ stato rispettivamente del 9,2% e dell’8,2%.I cali piu’ pesanti su base mensile a marzo si sono registrati in Francia (-16.0%), Slovenia (-15.1%) e Bulgaria (-14.6%).Nel mese di febbraio le vendite al dettaglio su base mensile erano cresciute rispettivamente dello 0,6% e dello 0,5% nell’Area euro e nell’Unione europea.(ITALPRESS). L’articolo Area euro, a marzo vendite al dettaglio in calo dell’11,2% proviene da Italpress. Area euro, a marzo vendite al ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - 21 paesi dell’area europea su 44 iniziano ad allentare il lockdown

