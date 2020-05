Area euro, a marzo vendite al dettaglio -11,2% (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’introduzione delle misure anticovid ha pesato nel mese di marzo sul commercio al dettaglio, che ha fatto segnare un arretramento dell’11,2% nell’Area euro e del 10,4% nell’intera Unione europea rispetto al mese precedente. I dati sono stati resi noti da eurostat, l’ufficio statistica dell’Ue. abr/mrv/red L'articolo Area euro, a marzo vendite al dettaglio -11,2% proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Area euro - a marzo vendite al dettaglio in calo dell’11 - 2%

Nei sette decenni della sua storia l’Unione Europea non aveva mai vissuto uno scontro come quello appena deflagrato, perché stavolta tutto è in gioco: la capacità della Banca centrale europea di agire ...

Nulla di buono dai conti trimestrali diffusi ieri da FCA e le prospettive appiano non certo rosee se si guarda a quello che potrebbe risultare nel trimestre in corso, di gran lunga più impattato dall’ ...

