Archie Harrison compie un anno | il nuovo video con mamma Meghan per festeggiarlo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 6 maggio 2019, dopo una rincorrersi frenetico di rumors e indiscrezioni di ogni tipo, Harry e Meghan annunciavano la nascita del primogenito, Archie Harrison, si sarebbe scoperto due giorni dopo, in occasione della presentazione alla regina Elisabetta e alla stampa. In occasione del primo compleanno, i duchi di Sussex hanno diffuso un video del figlio tramite l’account Instagram Save With Stories, di Save The Children, che sostiene i bambini in questo momento di difficoltà legato all’emergenza Covid-19. Il piccolo Archie è ripreso insieme a mamma Meghan che gli legge un libro, Duck Rabbit, mentre in sottofondo si sente ridere Harry. Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo Archie compie un anno: il video (benefico) per festeggiarlo