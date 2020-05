Aosta. Accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti per il tramite dei Confidi (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Giunta regionale della Valle d’Aosta, dopo avere acquisito il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, ha adottato con propria deliberazione il regolamento volto a favorire l’Accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti, mediante la costituzione di un fondo rischi in attuazione dell’art. 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, recante Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è stata disposta l’erogazione ai Consorzi di garanzia fidi, Valfidi e Confidi Valle d’Aosta, della somma complessiva di 5 milioni 500 mila euro. Tale iniziativa è il frutto della collaborazione fra Amministrazione regionale, Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, Confidi e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Giunta regionale della Valle d’, dopo avere acquisito il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, ha adottato con propria deliberazione il regolamento volto a favorire l’alpiccole e medie imprese e dei, mediante la costituzione di un fondo rischi in attuazione dell’art. 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, recante Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è stata disposta l’erogazione ai Consorzi di garanzia fidi, Valfidi eValle d’, della somma complessiva di 5 milioni 500 mila euro. Tale iniziativa è il frutto della collaborazione fra Amministrazione regionale, Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales,e ...

