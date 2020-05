Antonio Zequila rivela Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato per colpa mia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Antonio Zequila ha fatto una clamorosa rivelazione all’interno del memoriale a puntate che tiene, ogni settimane, sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Zequila in poche parole, avrebbe dichiarato di essere stato la causa delle frizioni tra Mara Venier e Simona Ventura, legate, per diverso tempo, da una lunga amicizia e da un vincolo familiare la Ventura è stata fidanzata, per diverso tempo, con Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito della Venier). Ecco cosa si legge: “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre ... Leggi su people24.myblog Adriana Volpe e il presunto flirt con Antonio Zequila - parla il marito Roberto Parli : "Mi ha giurato che non c'è stato nulla"

Antonio Zequila : La Confessione su Mara Venier e Simona Ventura!

