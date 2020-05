Antonella Elia denuncia Antonio Zequila | la confssione durante una diretta Instagram

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche se il Grande Fratello VIP è volto al termine, i protagonisti che vi hanno preso parte continuano a far parlare di sé. In queste ore, a generare particolare sgomento ci ha pensato, la quale ha annunciato di sporgere. I due non sono mai andati molto d’accordo, ad ogni modo, si pensava che una volta spenti i riflettori la situazione sarebbe rientrata. Così non è stato, pertanto, la showgirl ha deciso di porre fine alla cosa andando per vie legali. Lo scontro traIn questi giorni,si sono reciprocamente attaccati sui social e in tv al punto che pare stia per partire una. L’apice si è toccato nel momento in cui,la puntata di Live non è la D’Urso di domenica scorsa, la showgirl ha accusato il suo rivale di ...