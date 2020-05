Angelo Rottoli | il pugile morto dopo la mamma e il fratello Fu il Bell’Alì di Bergamo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Se n’è andato pochi giornile morti della madre e delmaggiore Giuseppe, che da ragazzo gli aveva trasmesso la passione per la boxe. L’ex campioneaveva 61 anni, quando il 28 marzo scorso è mancato al Policlinico di Ponte San Pietro. I, una delle tante famiglie didistrutte dal coronavirus.per tutti gli anni Ottanta è stato un protagonista del pugilato. Prima campione italiano dei Massimi, poi nella categoria dei Massimi leggeri è riuscito ad imporsi nei campionati europei e infine a prendersi nel 1988 il titolo di campione internazionale Wbc contro il nigeriano Bash Ali. Da ragazzinoaveva giocato a calcio ed era molto bravo, tanto che l’Atalanta gli aveva messo gli occhi addosso. Poi aveva fatto un po’ di atletica leggera, infine illo aveva trascinato in palestra. ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Rottoli

Il Fatto Quotidiano

Lo sport come ogni settore ha la sua Spoon River, le sue tracce di memoria da non scordare. L’Ezio che palleggiava dallo stadio al centro di Vicenza e dava appuntamento per le interviste sulla tomba d ...