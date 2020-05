Ancona: passeggero senza mascherina insulta l’autista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un brutto episodio di cronaca si è verificato ad Ancona, dove un passeggero senza mascherina ha insultato l’autista della linea Conerobus, che lo ha invitato a non salire sul mezzo in quanto sprovvisto di mascherina, presidio obbligatorio in questa delicata Fase 2. Come se non bastasse, l’uomo ha sputato al conducente. Ancona: autista Conerobus insultato da passeggero senza mascherina Ha dell’assurdo quanto accaduto ad Ancona ai danni di un autista della Conerobus che, come ogni giorno, stava svolgendo il suo lavoro sulla linea urbana della città. L’uomo stava per salire sul mezzo senza mascherina. Dato che si tratta di una violazione delle norme igienico sanitarie indispensabili per fronteggiare la difficile situazione determinata dal Coronavirus, l’autista lo ha invitato a non salire sul bus, senza immaginare la sua reazione. Nella giornata ... Leggi su kontrokultura Ancona - vieta ad un passeggero di salire sul bus senza mascherina : sputi e insulti all’autista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un brutto episodio di cronaca si è verificato ad, dove unhato l’autista della linea Conerobus, che lo ha invitato a non salire sul mezzo in quanto sprovvisto di, presidio obbligatorio in questa delicata Fase 2. Come se non bastasse, l’uomo ha sputato al conducente.: autista Conerobusto daHa dell’assurdo quanto accaduto adai danni di un autista della Conerobus che, come ogni giorno, stava svolgendo il suo lavoro sulla linea urbana della città. L’uomo stava per salire sul mezzo. Dato che si tratta di una violazione delle norme igienico sanitarie indispensabili per fronteggiare la difficile situazione determinata dal Coronavirus, l’autista lo ha invitato a non salire sul bus,immaginare la sua reazione. Nella giornata ...

KontroKulturaa : Ancona: passeggero senza mascherina insulta l'autista - - LimeMagazineU : Ancona, vieta ad un passeggero di salire sul bus senza mascherina: sputi e insulti all’autista - LadyValentina14 : Ansa Ancona: sputi e insulti ad autista bus per non aver fatto salire un passeggero senza mascherina. Qualcuno dic… - malafemmina54 : RT @opificioprugna: #Ancona. Sputi e insulti verso autista bus: non aveva fatto salire passeggero senza #mascherina. Qualcuno spieghi a que… - tmirante : RT @LucillaMasini: Ancona. Sputi e insulti verso autista bus: non aveva fatto salire passeggero senza mascherina. Qualcuno spieghi a questa… -