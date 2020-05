Anche i ricchi piangono… per la delibera Fico. Farmacisti, commercialisti e doppi pensionati rivogliono il vitalizio pieno (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non solo Lega, ma Anche Forza Italia e An. A presentare istanza di sospensione cautelare del taglio al loro vitalizio, sostenendo che rappresenterebbe la loro unica (o la principale) fonte di reddito, ci sono altri imprenditori e professionisti. La Notizia ieri ha segnalato i casi del supermanager Giancarlo Innocenzi Botti (Forza Italia), dell’economista Antonio Marzano (sempre Fi), degli avvocati Ernesto Stajano (Patto Segni, Fi) e Giuseppe Consolo (An, Fi). Ma non sono gli unici. Ha fatto ricorso Francesco Maria Mele, 69 anni, uno dei primissimi deputati di Silvio Berlusconi: dopo due anni alla Camera, dal 1994 al 1996, è tornato a gestire la sua farmacia di Foggia e oggi rivendica l’intero assegno da 3.108 euro perché sarebbe la sua “unica fonte di sostentamento”. Idem Giuseppe Gallo, 70 anni, una legislatura con An, commercialista con studio a ... Leggi su lanotiziagiornale Anche i ricchi piangono

Legale SSCN : "Non si può pretendere mensilità senza prestazione. Mercato? Anche i ricchi piangeranno..."

Medici e infermieri dall'Albania per aiutare l'Italia : “Non siamo ricchi - ma neanche privi di memoria” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non solo Lega, maForza Italia e An. A presentare istanza di sospensione cautelare del taglio al loro vitalizio, sostenendo che rappresenterebbe la loro unica (o la principale) fonte di reddito, ci sono altri imprenditori e professionisti. La Notizia ieri ha segnalato i casi del supermanager Giancarlo Innocenzi Botti (Forza Italia), dell’economista Antonio Marzano (sempre Fi), degli avvocati Ernesto Stajano (Patto Segni, Fi) e Giuseppe Consolo (An, Fi). Ma non sono gli unici. Ha fatto ricorso Francesco Maria Mele, 69 anni, uno dei primissimi deputati di Silvio Berlusconi: dopo due anni alla Camera, dal 1994 al 1996, è tornato a gestire la sua farmacia di Foggia e oggi rivendica l’intero assegno da 3.108 euro perché sarebbe la sua “unica fonte di sostentamento”. Idem Giuseppe Gallo, 70 anni, una legislatura con An, commercialista con studio a ...

Corriere : I paperoni Usa diventati ancora più ricchi con il coronavirus (e in classifica c’è anch... - MPenikas : LN Anche i ricchi piangono… per la delibera Fico. Farmacisti, commercialisti e doppi pensionati rivogliono il vital… - Marco_Zum : Gli 8 paperoni Usa diventati ancora più ricchi con l'emergenza Covid-19 (e c'è anche un italiano) - ksnt63 : RT @ksnt63: Le vere 'rivoluzioni' sono sempre state contro i POTENTI, i ricchi sfruttatori, mafiosi e affamatori di popolo Non contro i POV… - maurizio_ricchi : @myrtamerlino Perché non parlate anche di persone che purtroppo si SUICIDANO per problemi economici, perché? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche ricchi Gli 8 paperoni Usa diventati ancora più ricchi con l’emergenza Covid-19 (e c’è anche un italiano) Corriere della Sera Colpo ai clan del Rione Traiano, stangati anche i ‘ribelli’:«Tua sorella piange una volta»

Fu un periodo di autentico terrore quello vissuto dal rione Traiano all’epoca della scissione del gruppo Basile-Lazzaro dai Puccinelli-Petrone. Anche per i ‘ragazzi terribili’ che hanno provato la sci ...

Anche i ricchi piangono… per la delibera Fico. Farmacisti, commercialisti e doppi pensionati rivogliono il vitalizio pieno

Non solo Lega, ma anche Forza Italia e An. A presentare istanza di sospensione cautelare del taglio al loro vitalizio, sostenendo che rappresenterebbe la loro unica (o la principale) fonte di reddito, ...

Fu un periodo di autentico terrore quello vissuto dal rione Traiano all’epoca della scissione del gruppo Basile-Lazzaro dai Puccinelli-Petrone. Anche per i ‘ragazzi terribili’ che hanno provato la sci ...Non solo Lega, ma anche Forza Italia e An. A presentare istanza di sospensione cautelare del taglio al loro vitalizio, sostenendo che rappresenterebbe la loro unica (o la principale) fonte di reddito, ...