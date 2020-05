Amici Speciali 2020 Anticipazioni, tornano Alberto Urso e Irama (Di mercoledì 6 maggio 2020) Maria De Filippi sta per tornare, e quello che vedremo sarà sicuramente una bomba. Anzi due. In un solo colpo, infatti, la prima donna di Canale 5 riunirà sul palco due stelle indiscusse, i cantanti più amati dalle ragazzine e non solo, campioni di incassi con i loro dischi, bellissimi. Uno e Alberto Urso e l’altro è Irama: rispettivamente vincitori di Amici 2019 e Amici 2018. Già, loro, insieme con altri protagonisti del panorama musicale italiano, quasi tutti “figli” di questo talent, saranno i concorrenti di Amici Speciali, la cui partenza è prevista lunedì 18 maggio, anche se si pensa di collocare la trasmissione il sabato sera per la durata di quattro puntate. In giuria ci sarà anche l’attrice Vanessa Incontrada, già presente nell’ultima edizione di Amici. Manca ancora ... Leggi su aciclico Amici Speciali : la data d’inizio - le puntate - il direttore artistico e il mistero delle radio che rifiutano l’invito

Amici Speciali - Fascino precisa : niente Radio Mediaset perché hanno declinato l’invito

Amici Speciali ‘ingaggia’ le radio ma nessuna è di Radio Mediaset (Di mercoledì 6 maggio 2020) Maria De Filippi sta per tornare, e quello che vedremo sarà sicuramente una bomba. Anzi due. In un solo colpo, infatti, la prima donna di Canale 5 riunirà sul palco due stelle indiscusse, i cantanti più amati dalle ragazzine e non solo, campioni di incassi con i loro dischi, bellissimi. Uno ee l’altro è: rispettivamente vincitori di2019 e2018. Già, loro, insieme con altri protagonisti del panorama musicale italiano, quasi tutti “figli” di questo talent, saranno i concorrenti di, la cui partenza è prevista lunedì 18 maggio, anche se si pensa di collocare la trasmissione il sabato sera per la durata di quattro puntate. In giuria ci sarà anche l’attrice Vanessa Incontrada, già presente nell’ultima edizione di. Manca ancora ...

AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - team_world : In arrivo su Canale5 #AmiciSpeciali nel cast anche i cantanti: • Irama • Giordana Angi • The Kolors • Alberto Urso… - poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - elisamuraa : RT @DreamTeamCB: Il male di Amici (speciali e non)è il disagio del fandom medio amiciano Invece di prenderla come una gara stile Sanremo,d… - sonozeneserena : RT @____Davide_____: MI SONO RESO CONTO CHE MARIA, QUASI SICURAMENTE, CONSEGNERÀ IL DISCO D'ORO PER CHEGA A GAIA DURANTE AMICI SPECIALI DA… -