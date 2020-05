Amanda Campana di Summertime nella realtà è fidanzata con un personaggio famoso (Di giovedì 7 maggio 2020) Summertime è una serie tv senza pretese creata per un pubblico giovane (e senza pretese), ma nel cast spicca un’attrice davvero brava che sono sicuro otterrà lo spazio che merita: sto parlando di Amanda Campana, giovane carrarese al suo debutto sul piccolo schermo. “A dicembre del 2018 ho sostenuto il primo provino con un bagaglio di studio alle spalle ancora molto leggero, una vera principiante – ha confessato Amanda Campana a MarieClaire.com – In genere non mi sento mai sicura di me, figuriamoci allora. Ma mi sono detta “se Yvonne mi sta dando fiducia, avrà i suoi buoni motivi”. Non ci era stato ancora svelato che si trattava di una serie per Netflix e durante le vacanze di Natale pensavo ogni tanto “chissà come sono andata”. A gennaio non avevo ancora avuto notizie per cui pensavo fosse finita lì. ... Leggi su bitchyf Amanda Campana è Sofia in Summertime : quello che non sai di lei (Di giovedì 7 maggio 2020)è una serie tv senza pretese creata per un pubblico giovane (e senza pretese), ma nel cast spicca un’attrice davvero brava che sono sicuro otterrà lo spazio che merita: sto parlando di, giovane carrarese al suo debutto sul piccolo schermo. “A dicembre del 2018 ho sostenuto il primo provino con un bagaglio di studio alle spalle ancora molto leggero, una vera principiante – ha confessatoa MarieClaire.com – In genere non mi sento mai sicura di me, figuriamoci allora. Ma mi sono detta “se Yvonne mi sta dando fiducia, avrà i suoi buoni motivi”. Non ci era stato ancora svelato che si trattava di una serie per Netflix e durante le vacanze di Natale pensavo ogni tanto “chissà come sono andata”. A gennaio non avevo ancora avuto notizie per cui pensavo fosse finita lì. ...

ICELASANDY : *Summertime* ?? Questa nonostante nella serie non fossero fidanzati la metto ugualmente perché mi son piaciuti più… - alaidjandro : RT @stilldontknow__: chissà come ci si sente ad essere amanda campana #SummertimeNetflix - carlesmeren : 126. A tres metros sobre el cielo: La serie (2020) | 1ª Temporada (8 Episodios) | Cadena: Netflix | Reparto: Rebecc… - svfferenza : RT @_XWEMILIAWX_: Non so se è stato già fatto ma TWEET DI APPREZZAMENTO PER AMANDA CAMPANA ALIAS SOFIA #SummertimeNetflix - whyalesswa : RT @stilldontknow__: chissà come ci si sente ad essere amanda campana #SummertimeNetflix -

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Campana Amanda Campana di Summertime nella realtà è fidanzata con un personaggio famoso Bitchyf.it Giovanni Maini è Edo in Summertime: tutto quello che non sai su di lui

Giovanni Maini interpreta Edo in Summertime, la nuova serie tv Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita. Giovanni Maini, Edo in Summertime, la serie tv Netflix ambientata sulla ...

Amanda Campana è Sofia in Summertime: quello che non sai di lei

Amanda Campana interpreta Sofia del teen drama Summertime, su Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita. Amanda Campana nella serie tv Summertime, in onda su Netflix e liberamente ...

Giovanni Maini interpreta Edo in Summertime, la nuova serie tv Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita. Giovanni Maini, Edo in Summertime, la serie tv Netflix ambientata sulla ...Amanda Campana interpreta Sofia del teen drama Summertime, su Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita. Amanda Campana nella serie tv Summertime, in onda su Netflix e liberamente ...