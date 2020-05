Altri 369 morti. Nuovo record di guariti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono 91.528 gli attualmente positivi al covid-19 in Italia, un numero che conferma il trend in discesa degli ultimi giorni: i malati sono scesi di 6.939 unità, secondo i nuovi dati forniti dalla Protezione Civile. Un’altra giornata con numeriper quando riguarda i, che salgono di 8.014, per un totale di 93.245. Le vittime di oggi sono 369, che portano il numero totale di decessi da coronavirus in Italia a 29.684. Oggi nessuna regione ha avuto zero contagi. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per covid-19: sono 1.333 i pazienti ad oggi nei reparti, 94 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, 29 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.769, con un decremento di 501 rispetto a ieri. Infine, sono 74.426 le persone in isolamento domiciliare, 6.344 in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio, i dati ...