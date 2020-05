Alitalia, chiuso accordo per proseguire Cig. Coinvolti 6.622 lavoratori (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – accordo raggiunto per prolungare la Cassa integrazione a oltre 6.600 lavoratori di Alitalia. Al Ministero del Lavoro, alla presenza della Sottosegretaria Francesca Puglisi, “si è chiuso positivamente il confronto tra azienda e sindacati per proseguire l’utilizzo della cig da parte di Alitalia”.L’intesa, spiega il Ministero, “consente di usare la cassa integrazione per 6.622 lavoratori fino alla fine di ottobre 2020, a rotazione. Nel dettaglio, 3.339 lavoratori appartengono al personale di volo e 3.283 a quello di terra”. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) –raggiunto per prolungare la Cassa integrazione a oltre 6.600di. Al Ministero del Lavoro, alla presenza della Sottosegretaria Francesca Puglisi, “si èpositivamente il confronto tra azienda e sindacati perl’utilizzo della cig da parte di”.L’intesa, spiega il Ministero, “consente di usare la cassa integrazione per 6.622fino alla fine di ottobre 2020, a rotazione. Nel dettaglio, 3.339appartengono al personale di volo e 3.283 a quello di terra”.

