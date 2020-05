Alessandro Politi de Le Iene guarito dal coronavirus: “Ecco cosa ho fatto con il mio sangue” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Alessandro Politi de Le Iene è finalmente guarito dal coronavirus e dopo due mesi alle prese con la pandemia ha deciso di donare il suo plasma al Policlinico San Matteo di Pavia, per le cure dei pazienti positivi. A marzo, aveva svelato lui stesso di aver contratto il virus, dopo che il programma era stato costretto a una chiusura temporanea per motivi di sicurezza. Nonostante i sintomi fossero scomparsi da tempo, Politi è rimasto positivo a lungo, in tutto per ben 50 giorni. “Mi sono subito sottoposto al test sierologico per essere certo di avere l’idoneità e sono andato all’ospedale San Matteo di Pavia per donare il plasma”, ha spiegato il reporter, “Quella è stata la mia massima espressione di libertà dopo la quarantena, la prima cosa che ho voluto fare appena mi sono negativizzato”. Come riportato ... Leggi su caffeinamagazine Le Iene - un calvario di 49 giorni per Alessandro Politi : è guarito - restano (pesantissimi) dubbi

