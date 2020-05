Alba Parietti | “Ho contratto il Coronavirus | ora ho gli anticorpi”

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ospite ieri sera a Cartabianca su RaiTre, la showgirlha confessato di averil: “Ora immune, donerò il plasma” Anchehail: la confessione arriva dalla sua viva voce, ospite ieri sera del programma di approfondimento di Rai Tre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. La showgirl ed ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha raccontato di aver iniziato ad accusare i primi sintomi del Covid-19 (“Compresa la febbre alta, curata con la tachipirina”) lo scorso 9 Marzo, a seguito dei quali ha maturato la decisione di isolarsi, allontanandosi dalla sua famiglia per quattordici giorni “Ho fatto una quarantena autonoma”, dice. Qualche giorno fa, risultato negativo il test che individua ilsi è sottoposta al test ...

Corriere : Alba Parietti: «Ho avuto il virus e ho pianto. Ora potrò salvare vite umane» - repubblica : Alba Parietti rivela: 'Ho avuto il Covid 19, forse il mio sangue servirà a salvare vite' [aggiornamento delle 13:42] - louiscyfere : Alba Parietti: «Ho avuto il virus, ho pianto e avuto paura. Ora con il mio sangue potrò salvare vite umane» - zazoomnews : La risposta di Alba Parietti a Caterina Collovati: “Ho avvisato tutti e usato il massimo delle precauzioni” -… - destefano_fede : RT @durso_club: Sembrerebbe che Alba Parietti nonostante sospettasse di essere positiva al covid, sia andata ospite ugualmente a #noneladu… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

ore 15.41 - De Micheli: "Buono di mobilità fino a 500 euro" La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che c'è allo studio un bonus per l'acquisto di mezzi ad emissioni zero, per e ...Nell'ultimo appuntamento con Carta Bianca, la nota showgirl torinese, Alba Parietti, ha confessato di aver contrattato il Coronavirus i cui sintomi influenzali sono iniziati dallo scorso 9 marzo. La P ...