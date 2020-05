Alan Kurdi | arriva il fermo amministrativo per l’imbarcazione

MediasetTgcom24 : Migranti: la nave Alan Kurdi sottoposta a fermo amministrativo #cronacapalermo - ilSicilia : Migranti, sequestro amministrativo per nave Ong Alan Kurdi ormeggiata a Palermo - Massi_Dubai : RT @francescatotolo: ??Fermo amministrativo per la nave #AlanKurdi di @seaeyeorg dopo l’ispezione a bordo della Guardia Costiera: “L’ispezi… - blondy90550027 : RT @francescatotolo: ??Fermo amministrativo per la nave #AlanKurdi di @seaeyeorg dopo l’ispezione a bordo della Guardia Costiera: “L’ispezi… - 1TraVeLA : RT @SkyTG24: Migranti, fermo amministrativo per la Alan Kurdi ormeggiata a Palermo -

Alan Kurdi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alan Kurdi