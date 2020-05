Airbnb licenzia il 25% dei dipendenti Il ceo | “La crisi cambierà per sempre il modo di

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Laha messo in ginocchio il settore dei viaggi e delle vacanze. Anche, la piattaforma di prenotazione americana, è stata colpita con durezza. Come ha dichiarato il 5 maggio, l’azienda è pronta a mandare a casa il 25% dei suoi: 1.900 persone su 7.500. L’11 maggio sarà il loro ultimo giorno di lavoro. La pandemia, secondo le previsioni, dimezzerà i ricavi a livello globale (nel 2019 erano 4,8 miliardi di dollari). Il fenomeno è globale: il coronavirus ha messo in grave difficoltà il mondo alberghiero, le compagnie aeree e i tour operator, innescando unamai vista prima d’ora A incidere non sono soltato le restrizioni ai movimenti messi in atto dai diversi Paesi. Anche gli effetti del virus sull’economia spingeranno molte famiglie a cancellare viaggi e vacanze. Secondo una ricerca di Boston ...