Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato | il libro di Giulia Salemi

Ultime Notizie dalla rete : Agli uomini “Noi donne, invisibili in mezzo agli uomini” La Repubblica Vaccino Usa-Germania, test su uomo e milioni di dosi nel 2020

La multinazionale Pfizer e la tedesca BioNTech hanno annunciato di aver somministrato, negli Stati Uniti, la prima dose ai partecipanti allo studio per il vaccino BNT162 per prevenire il COVID-19. L'a ...

Reddito Emergenza, Sudisti Italiani: “Il Governo non si dimentichi degli ultimi”

“Lavoratori in nero, clochard, nullatenenti ed emarginati non rientrano nelle categorie sociali meritevoli di aiuto? I poveri sono e rimarranno invisibili per sempre?” si chiedono i Sudisti Italiani, ...

