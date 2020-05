Adriana Volpe e il presunto flirt con Antonio Zequila | parla il marito Roberto Parli | Mi

Leggi su blogo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le porte del Grande Fratello Vip 4 si sono chiuse ormai molti giorni fa, ma le dinamiche interne fra concorrenti continuano a farre sui giornali di cronaca rosa e sui social network. A destare particolare interesse sono due ex-inquilini che non sono giunti nemmeno alla puntata finale del gioco, cioè(ritiratasi a causa della scomparsa del suocero) e, il tombeur de femmes campano eliminato in semifinale.I due, dopo aver instaurato un rapporto di intesa nella casa di Cinecittà, sono entrati in lite a causa di alcune dichiarazioni di, che nel corso delle puntate del reality ha dichiarato di aver avuto uncon la showgirl trentina, smentito su tutta la linea dalla stessa. L'incontro fra i due risalirebbe a moltissimi anni fa, agli esordi della carriera di entrambi, ma secondonon fu altro che un ...