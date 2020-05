Adele torna sui social dopo cinque mesi di assenza: la foto per il suo 32esimo compleanno lascia i fan senza parole. Lei: “Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Felice, sorridente, in gran forma e grata. Adele, dopo cinque mesi di silenzio su Instagram, è radiosa e quasi irriconoscibile dopo i 30 chili persi negli scorsi mesi grazie alla dieta Sirt che prevede cibi, quali cavoli e grano saraceno, che favoriscono l’attività del metabolismo. Lei che si è fatta amare e apprezzare per la sua straordinaria vocalità, una delle voci più belle della musica, ha cambiato vita radicalmente, da quando si è separata dal marito con cui ha condiviso otto anni d’amore, Simon Konecki, nell’aprile 2019 e dal quale ha avuto, il figlio di sette anni Angelo, e si è rimessa in forma prima di tutto per motivi di salute, come lei stessa aveva raccontato tempo fa. Nella didascalia che accompagna la foto dell’artista, sorridente e con un elegante abito nero a sottolineare la nuova silhouette, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Felice, sorridente, in gran forma e grata.di silenzio su Instagram, è radiosa e quasi irriconoscibilei 30 chili persi negli scorsigrazie alla dieta Sirt che prevede cibi, quali cavoli e grano saraceno, che favoriscono l’attività del metabolismo. Lei che si è fatta amare e apprezzare per la sua straordinaria vocalità, una delle voci più belle della musica, ha cambiato vita radicalmente, da quando si è separata dal marito con cui ha condiviso otto anni d’amore, Simon Konecki, nell’aprile 2019 e dal quale ha avuto, il figlio di sette anni Angelo, e si è rimessa in forma prima di tutto per motivi di salute, come lei stessa aveva raccontato tempo fa. Nella didascalia che accompagna ladell’artista, sorridente e con un elegante abito nero a sottolineare la nuova silhouette, ci ...

IlContiAndrea : Ok ok ma l’album? A settembre (forse) con il singolo che uscirà a sorpresa (a breve) - __elmstreet : Adele che torna in tendenza mondiale con solo una foto HER POWER - Acromatopsia_ : @Una_Gioia_Mai Da un lato adoro questa parte di Adele perché rispetto a tanti altri artisti mette letteralmente in… - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: @Adele è tornata sui social, con uno scatto che è già virale - Spettakolo_mag : @Adele è tornata sui social, con uno scatto che è già virale -