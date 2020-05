Adele pubblica una nuova foto dopo la perdita di peso e i fan la scambiano per Katy Perry

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ieriha compiuto 32 anni e stamani ha voluto ringraziare tutti i fan per l’affetto che le hanno dimostrato per il suo compleanno. La cantante di Hello hato unasu Instagram ed ha anche rivolto un pensiero a chi in questo momento rischia la sua vita per salvarne altre. “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Spero che siate tutti sani e salvi durante questo periodo folle.Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e lavoratori che ci tengono al sicuro mettendo a rischio la loro vita! Siete veramente i nostri angeli. Caro 2020 va bene, ciao, grazie”. Nei commenti sotto al post e su Twitter in centinaia hanno notato una somiglianza dicon(e io aggiungerei con Sarah Paulson). Personalmente più che ladi, a me a stupito vederecon un tubino alla Britney ...