Adele perde 45 chili | la nuova splendida foto su Instagram

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 maggio 2020)ha condiviso sul suo profiloun selfie per il suo 32esimo compleanno e ha stupito per la sua trasformazione. La cantante avrebbe perso circa 45, stando a quanto riporta il Daily Mail. Nellaindossa un mini-abito nero e sorride dietro una ghirlanda di fiori. Lo scatto è stato pubblicato super ringraziare tutti coloro che le hanno inviato messaggi per il suo compleanno e spera che siano tutti sani e salvi in “questo periodo folle”. Questadi compleanno è il primo aggiornamento social della cantante da Natale, quando aveva mostrato la suaforma fisica. Come è noto,si è sottoposta a uno specifico regime alimentare, noto come dieta Sirt, che prevede nel suo caso non più di 1000 calorie al giorno. Alla dieta, la star abbina sessioni quotidiane di pilates e intensi allenamenti. Il ...