Adele magra e irriconoscibile | la foto di oggi della cantante è virale

Davvero difficile riconoscerla, eppure è lei. Adele, la cantante di "Hello" ha perso 30 chili e si vede, vistosamente, dall'ultima foto pubblicata sui social. L'artista si è mostrata in una forma davvero invidiabile, nella foto pubblicata in occasione del suo 32esimo compleanno. Nella foto Adele indossa un abito nero, mostrando un fisico mozzafiato ottenuto grazie a un regime alimentare particolare, la dieta Sirt, che prevede l'abolizione totale degli zuccheri, dei grassi saturi e la limitazione dei derivati del latte. Adele è dimagrita 30 kg con la dieta Sirt. Come funziona, quanto si dimagrisce, ecco come è ora la cantante di Hello, la foto su Instagram View this post on Instagram Thank you for the birthday love. I hope you're all staying safe and sane during this crazy time. I'd ...

