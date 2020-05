Adele magra dopo la dieta: nella foto su Instagram è irriconoscibile (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nuova immagine per Adele: è magra e irriconoscibile nella sua foto pubblicata su Instagram nel giorno del compleanno; ecco quanti chili ha perso. Adele magra e quasi irriconoscibile dopo la dieta nella foto pubblicata su Instagram nel giorno del suo compleanno. La cantante ha perso circa trenta chili. I fan di Adele sono rimasti stupiti quando oggi, aprendo la sua pagina Instagram, hanno visto la foto della loro beniamina. Alcuni hanno fato fatica a riconoscerla, abito nero, fisico mozzafiato, la cantante inglese ha perso circa trenta chili. Adele per i suoi 32 anni si è regalata uno scatto che è diventato subito virale, nel post ha ringraziato i suoi fan e coloro che sono in prima linea durante questo difficile periodo. La cantante ... Leggi su movieplayer Adele più magra che mai : qual è il suo segreto? Ha perso trenta chili

