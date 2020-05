Adele: ecco quanti kg ha perso e che dieta sta facendo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il cambiamento di Adele ha lasciato tutti senza parole, stamani la popstar inglese ha pubblicato su Instagram una foto in cui è fasciata da un bel tubino che ha evidenziato il suo dimagrimento. Ma quanti kg ha perso? Un amico della cantante ha detto che Adèl ha perso 45 kg, ma che il primo obiettivo di questa trasformazione era trovare un equilibrio che le permettesse di essere più sana. Stando a quanto riporta il Daily Mail e l’Ansa, la star britannica va spesso in palestra, segue lezioni private di fitness e una dieta che prevede circa 1000 calorie al giorno. La dieta in questiona è nota con il nome di “Sirt” ed è stata studiata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e si basa sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi. “Lei è diventata sempre ... Leggi su bitchyf Adele (irriconoscibile) è dimagrita 30 chili : ecco come ha fatto

Adele irriconoscibile : ecco la sua drastica trasformazione

Adele - la trasformazione della cantante : ha perso 30 chili con la dieta Sirte - ecco come (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il cambiamento diha lasciato tutti senza parole, stamani la popstar inglese ha pubblicato su Instagram una foto in cui è fasciata da un bel tubino che ha evidenziato il suo dimagrimento. Makg ha? Un amico della cantante ha detto che Adèl ha45 kg, ma che il primo obiettivo di questa trasformazione era trovare un equilibrio che le permettesse di essere più sana. Stando a quanto riporta il Daily Mail e l’Ansa, la star britannica va spesso in palestra, segue lezioni private di fitness e unache prevede circa 1000 calorie al giorno. Lain questiona è nota con il nome di “Sirt” ed è stata studiata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e si basa sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi. “Lei è diventata sempre ...

GiuliaTroncon : RT @sailor_snickers: Adele magrissima: ecco le foto. Adele dimagrita: ecco i consigli della sua personal trainer. Adele super in forma: ha… - Myqueensnking : RT @sailor_snickers: Adele magrissima: ecco le foto. Adele dimagrita: ecco i consigli della sua personal trainer. Adele super in forma: ha… - MercuryMarte : RT @sailor_snickers: Adele magrissima: ecco le foto. Adele dimagrita: ecco i consigli della sua personal trainer. Adele super in forma: ha… - _SpaceJay___ : RT @sailor_snickers: Adele magrissima: ecco le foto. Adele dimagrita: ecco i consigli della sua personal trainer. Adele super in forma: ha… - infoitcultura : Adele (irriconoscibile) è dimagrita 30 chili: ecco come ha fatto -