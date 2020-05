Adele e la nuova bellissima foto dedicata ai fan | «Grazie per l’amore»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Adele Laurie Blue Adkins ha appena spento 32 candeline sulla torta. E per ringraziare i tantissimi fan che le hanno fatto gli auguri, ha postato su Instagram una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta, perché così non l’avevamo vista mai: capelli lunghissimi, sorridente e in minigonna. Nonostante il compleanno festeggiato in quarantena: «Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare», ha scritto ai fan che l’hanno travolta di auguri, «Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo periodo folle». Senza mai dimenticare chi è in prima linea contro il Covid-19: «Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e o lavoratori che ci tengono al sicuro mentre rischiano la loro vita! Siete veramente i nostri angeli».