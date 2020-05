Accordo UBI-Fincantieri per accesso al credito delle imprese (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Sostenere il tessuto produttivo di uno dei settori economicamente più strategici del Paese e consentire alle aziende del comparto della meccanica e della componentistica di mantenere il livello di competitività raggiunto sui mercati internazionali. È l’obiettivo dell’Accordo firmato da UBI Banca e Fincantieri che consente, ai fornitori della filiera e delle società controllate direttamente da Fincantieri, di accedere più facilmente al credito grazie a soluzioni agevolate. Grazie alla sinergia con UBI Factor, società del Gruppo UBI, sarà possibile per Fincantieri consentire ai fornitori di fare ricorso al factoring indiretto, permettendo così di cedere i crediti commerciali e ottenere liquidità per proseguire la propria attività imprenditoriale. Il plafond previsto per tale ... Leggi su quifinanza Confindustria sottoscrive accordo con le banche per «Finanza subito»

Premiare gli operatori sanitari - Fials a Emiliano : "Un accordo incentivante subito"

Italia frena accordo Ue - spread vola subito a 240. I mercati reagiscono (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Sostenere il tessuto produttivo di uno dei settori economicamente più strategici del Paese e consentire alle aziende del comparto della meccanica e della componentistica di mantenere il livello di competitività raggiunto sui mercati internazionali. È l’obiettivo dell’firmato da UBI Banca eche consente, ai fornitori della filiera esocietà controllate direttamente da, di accedere più facilmente algrazie a soluzioni agevolate. Grazie alla sinergia con UBI Factor, società del Gruppo UBI, sarà possibile perconsentire ai fornitori di fare ricorso al factoring indiretto, permettendo così di cedere i crediti commerciali e ottenere liquidità per proseguire la propria attività imprenditoriale. Il plafond previsto per tale ...

Affaritaliani : UBI Banca con Fincantieri: accordo per supportare la filiera meccanica - Uilcanetwork : Gruppo #UBI: emergenza #Covid19, firmato #accordo per le prestazioni ordinarie del #FondodiSolidarietà - #UILCA - fisacvda : RT @fisac_cgil: UBI: raggiunto accordo per accedere alle risorse del Fondo di solidarietà - - MASCHERATRISTE : RT @fisac_cgil: UBI: raggiunto accordo per accedere alle risorse del Fondo di solidarietà - - fisac_cgil : UBI: raggiunto accordo per accedere alle risorse del Fondo di solidarietà - -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo UBI Accordo UBI Banca-Fincantieri a supporto della filiera meccanica Trend-online.com Ubi Banca:accordo con Fincantieri per supportare comparto meccanica

Accesso al credito agevolato per societa' della filiera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - Sostenere il tessuto produttivo di uno dei settori economicamente piu' strategici del Paese e ...

Ubi-Fincantieri: accordo per credito a filiera meccanica

Il progetto prevede un plafond di 50 milioni di euro e si basa sullo strumento del factoring indiretto, che permette di cedere i crediti commerciali per ottenere liquidità Ubi Banca e Fincantieri hann ...

Accesso al credito agevolato per societa' della filiera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - Sostenere il tessuto produttivo di uno dei settori economicamente piu' strategici del Paese e ...Il progetto prevede un plafond di 50 milioni di euro e si basa sullo strumento del factoring indiretto, che permette di cedere i crediti commerciali per ottenere liquidità Ubi Banca e Fincantieri hann ...