Zannola | buoni spesa | numeri confusi e ritardi M5S

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma – “Nell’odierna commissione politiche sociali sono stati raccontati idella misura ‘buono’ senza pero’ riuscire a chiarire quante persone e famiglie ad oggi hanno ricevuto itra le mani., mancanza di coordinamento e inesattezze, tra domande lavorate erealmente consegnati continua ad esserci un cospicuo abisso. L’amministrazione Raggi oltre i roboanti annunci, ancora una volta, si mostra impreparata ad erogare nei tempi necessari una misura cosi’ importante per molte persone che oggi vivono in condizioni di necessita’”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere del Pd capitolino Giovanni. “Evidentemente la sindaca Raggi si presta meglio alle sperimentazioni in cui si ‘baratta’ lavoro in cambio di cibo che a far arrivare a casa delle persone le risorse ...