Vivi e Lascia Vivere: il retroscena svelato da Antonio Gerardi (Renato) (Di martedì 5 maggio 2020) Antonio Gerardi di Vivi e Lascia Vivere, svela un retroscena della sua carriera: “ecco perché faccio l’attore, sono un uomo fortunato” Il successo di Vivi e Lascia Vivere Vivi e Lascia Vivere è alle stelle! La fiction di Rai 1 continua a conquistare telespettatori, superando anche Canale 5. Il successo della serie Tv che vede … L'articolo Vivi e Lascia Vivere: il retroscena svelato da Antonio Gerardi (Renato) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Vivi e Lascia Vivere - avete mai visto la moglie di Massimo Ghini? Bellissima

Vivi e lascia vivere : Antonio Gerardi (Renato) svela un retroscena

Ascolti TV 23 aprile 2020 Vivi e Lascia e Vivere esordisce con oltre 7 milioni di telespettatori (Di martedì 5 maggio 2020)di, svela undella sua carriera: “ecco perché faccio l’attore, sono un uomo fortunato” Il successo diè alle stelle! La fiction di Rai 1 continua a conquistare telespettatori, superando anche Canale 5. Il successo della serie Tv che vede … L'articolo: ilda) proviene da www.meteoweek.com.

Raiofficialnews : “Io non posso più aspettare. Devo riprendermi la mia vita”. #ViviELasciaVivere, la serie con Elena Sofia Ricci. Sta… - oayhankilic : RT @DavLucia: @Lilliflo “Vivi e lascia vivere”tre parole che descrivono:libertà,amore,semplicità Buongiorno dolce Lilly carezze per te ??… - Alexia30559 : RT @Lilliflo: La vita è un cammino per migliorarsi. Sostenersi. Aiutarsi. Proteggersi. Non per denigrarsi, graffiare, tormentare ferire, ma… - VannaRicci : RT @Lilliflo: La vita è un cammino per migliorarsi. Sostenersi. Aiutarsi. Proteggersi. Non per denigrarsi, graffiare, tormentare ferire, ma… - BiordiVanda : RT @Lilliflo: La vita è un cammino per migliorarsi. Sostenersi. Aiutarsi. Proteggersi. Non per denigrarsi, graffiare, tormentare ferire, ma… -