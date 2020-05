Violenza verbale contro Michelle Hunziker dopo il servizio su Giovanna Botteri: parla il Gabibbo (Di martedì 5 maggio 2020) Michelle Hunziker è finita nel mirino degli haters dopo il clamore suscitato dal caso Giovanna Botteri. A nulla è valso l’appello che la showgirl ha lanciato all’inviata della Rai per dire la sua e porre fine alla questione. La Botteri non ha risposto e Michelle Hunziker si è ritrovata una sfilza di minacce e di violenze verbali sui social. Il Gabibbo ha commentato la vicenda durante la puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri sera: E’ successa una cosa che è una vergogna grazie al sito de Lo Strafatto Quotidiano.it! … E’ stata accusata Striscia e Michelle Hunziker di aver insultato Giovanna Botteri: una bufala gigante! Noi ieri avevamo chiesto a USIGRai, Federazione Nazionale della Stampa, Ordine dei Giornalisti, Giulia Giornaliste di chiederci scusa e loro han risposto che non ce l’avevano con noi, ma ... Leggi su trendit Matteo Martari/ "Femminicidio? E' violenza sia fisica che verbale" (Bella da morire) (Di martedì 5 maggio 2020)è finita nel mirino degli hatersil clamore suscitato dal caso. A nulla è valso l’appello che la showgirl ha lanciato all’inviata della Rai per dire la sua e porre fine alla questione. Lanon ha risposto esi è ritrovata una sfilza di minacce e di violenze verbali sui social. Il Gabibbo ha commentato la vicenda durante la puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri sera: E’ successa una cosa che è una vergogna grazie al sito de Lo Strafatto Quotidiano.it! … E’ stata accusata Striscia edi aver insultato: una bufala gigante! Noi ieri avevamo chiesto a USIGRai, Federazione Nazionale della Stampa, Ordine dei Giornalisti, Giulia Giornaliste di chiederci scusa e loro han risposto che non ce l’avevano con noi, ma ...

La corrispondente della Rai da Pechino era stata messa alla berlina da un servizio di Striscia la Notizia | CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » La corrispondente della Rai da Pechino, Giovanna Botteri è s ...

Michelle Hunziker ha ricevuto minacce di morte e altri atti di cyberbullismo nelle scorse ore: la causa scatenante è stata il servizio di Striscia su Giovanna Botteri. A intervenire a sostegno di Mich ...

