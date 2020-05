Videochat con le anguille: bizzarra richiesta di un acquario giapponese al pubblico (Di martedì 5 maggio 2020) Molte strutture di intrattenimento hanno avuto un danno non indifferente con questo look-down obbligato. In particolare gli zoo, gli acquari, si sono ritrovati dall’oggi al domani senza visitatori. E gli animali, che ormai avevano fatto il dallo alla presenza delle persone, non rispondono benissimo a questa assenza. È per questo motivo che gli addetti di un acquario giapponese hanno proposto al pubblico di prestarsi a delle videchat con le anguille. Un’idea a dir poco anomala, ma che dovrebbe far bene a questo animale, che in assenza delle persone sta cominciando a cambiare il proprio atteggiamento. Videochat con le anguille: sopperire alla mancanza dei visitatori con la tecnologia Questo acquario in Giappone ha avuto una idea anomala, anche un po’ imbarazzante per chi dovrebbe prestarsi alle Videochat con le anguille. In pratica gli addetti nella struttura ... Leggi su kontrokultura Elisa Isoardi - per errore parte in diretta la videochat con uno sconosciuto

Videochat - Zoom ancora sotto attacco : oltre 500 mila credenziali finiscono sul dark web

Francesca Manzini - nuovo amore in quarantena conosciuto in videochat (Di martedì 5 maggio 2020) Molte strutture di intrattenimento hanno avuto un danno non indifferente con questo look-down obbligato. In particolare gli zoo, gli acquari, si sono ritrovati dall’oggi al domani senza visitatori. E gli animali, che ormai avevano fatto il dallo alla presenza delle persone, non rispondono benissimo a questa assenza. È per questo motivo che gli addetti di unhanno proposto aldi prestarsi a delle videchat con le. Un’idea a dir poco anomala, ma che dovrebbe far bene a questo animale, che in assenza delle persone sta cominciando a cambiare il proprio atteggiamento.con le: sopperire alla mancanza dei visitatori con la tecnologia Questoin Giappone ha avuto una idea anomala, anche un po’ imbarazzante per chi dovrebbe prestarsi allecon le. In pratica gli addetti nella struttura ...

KontroKulturaa : Videochat con le anguille: bizzarra richiesta di un acquario giapponese al pubblico - - ladea911 : Chi viene a chattare con me? - Stefy_Desy : @let_me_fly_0 Cimin con mascherina in videochat ?????? meno male ha detto J-Hope e non Hoseok altrimenti era la fine - jeongguktiamo : @mainellavita Suca e chimin con mascherine in videochat - MAPOFJUNGHOSEOK : jhope che balla e si allena in palestra SCIUCA che dipinge jimin con mascherina e cappello in videochat che dire amici -

Ultime Notizie dalla rete : Videochat con Fase 2 ma i parrucchieri restano chiusi, videochat con i commercianti di Messina Gazzetta del Sud Roberto Mancini: "La Nazionale? Spero a settembre"

Voglia di ricominciare anche per il commissario tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini. "Abbiamo organizzato qualche chat per salutare i ragazzi e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo ...

Asus ZenBook Flip 14 con CPU Ryzen 5 3500U arriva in Italia a partire da 749€

Mentre molti attendono l'arrivo dei prodotti basati sulle APU Ryzen 4000, Asus ha annunciato la disponibilità in Italia dello ZenBook Flip 14 (UM462), un convertibile da 14 pollici basato sulla piatta ...

Voglia di ricominciare anche per il commissario tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini. "Abbiamo organizzato qualche chat per salutare i ragazzi e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo ...Mentre molti attendono l'arrivo dei prodotti basati sulle APU Ryzen 4000, Asus ha annunciato la disponibilità in Italia dello ZenBook Flip 14 (UM462), un convertibile da 14 pollici basato sulla piatta ...