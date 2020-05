Vent’anni senza Gino Bartali, il campione del ciclismo si è spento il 5 maggio 2000 (Di martedì 5 maggio 2020) Il 5 maggio 2000 scompare Gino Bartali, uno dei più grandi ciclisti di sempre. Ginettaccio ha vinto due Tour e tre Giri d’Italia. Gino Bartali è morto il 5 maggio 2000. Il campione del ciclismo si spegneva vent’anni fa a Firenze, a causa di un attacco di cuore. Aveva 85 anni. La carriera di Bartali Nato a Ponte a Ema, in provincia di Firenze, il 18 luglio 1914, Gino Bartali inizia a correre in bicicletta a livello professionistico nel 1934: due anni più tardi approda al Legnano e vince subito il Giro d’Italia. Vittoria bissata l’anno successivo mentre al Tour de France c’è il ritiro per un brutto infortunio: nel 1938, il regime fascista gli impone di non disputare la gara a tappe nazionale per concentrarsi sulla Grande Boucle: Gino Bartali vince la maglia gialla… Poi arriva la guerra e anche il ciclismo è ... Leggi su newsmondo (Di martedì 5 maggio 2020) Il 5scompare, uno dei più grandi ciclisti di sempre. Ginettaccio ha vinto due Tour e tre Giri d’Italia.è morto il 5. Ildelsi spegneva vent’anni fa a Firenze, a causa di un attacco di cuore. Aveva 85 anni. La carriera diNato a Ponte a Ema, in provincia di Firenze, il 18 luglio 1914,inizia a correre in bicicletta a livello professionistico nel 1934: due anni più tardi approda al Legnano e vince subito il Giro d’Italia. Vittoria bissata l’anno successivo mentre al Tour de France c’è il ritiro per un brutto infortunio: nel 1938, il regime fascista gli impone di non disputare la gara a tappe nazionale per concentrarsi sulla Grande Boucle:vince la maglia gialla… Poi arriva la guerra e anche ilè ...

