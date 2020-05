Venezia è pronta al peggio. Con la crisi del turismo arrivano i grossi speculatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) di Lidia Fersuoch * Ci interroghiamo tutti sulla nostra vita dopo. Anche, o quanto rimane di lei, si interroga. Il mondo dell’associazionismo, molto vivo in città – segnale che non c’è altro spazio attivo di rappresentanza per i cittadini – all’inizio dellaha cominciato a pensare che se nulla potrà essere come prima, allora, paradossalmente, apotrebbe essere meglio di prima. Ci si spingeva a sperare di cambiare il modello di città, quel modello che ha scarnificato, ha espulso in 60 anni due terzi della popolazione, ha demolito la morfologia della Laguna, ha inquinato le acque e i sedimenti mettendo in pericolo la salute degli abitanti e corrodendo le pietre, ha crepato le rive e destabilizzato le fondamenta degli edifici con il moto ondoso del traffico impazzito, ha cancellato pagine della storia ...