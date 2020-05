Venezia 2020 | Alberto Barbera chiede l' opinione di filmmaker e professionisti per

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 maggio 2020) Il direttore diha inviato un questionario aidel settore e aiper capire la lorosu come organizzare il festival.dovrebbe svolgersi dal 2 al 12 settembre e, secondo quanto riporta il sito Variety, il direttoreavrebbe inviato aidel settore e aiun questionario per avere dei riferimenti utili a capire come organizzare l'appuntamento. La lettera è stata inviata nella giornata di lunedì e le risposte devono essere inviate entro il 10 maggio. Il magazine riporta che nella missiva si dichiara: "Sappiamo che sarebbe semplicemente impossibile pianificare un festival senza sapere se tutti voi siete disposti a usare la Mostra per dare un nuovo inizio e un segno forte per mantenere vivo il ...