Veneto ed Emilia-Romagna: "Possibile anticipo delle riaperture" (Di martedì 5 maggio 2020) A poco più di 24 ore dall'avvio della fase 2 in Italia si inizia già a parlare di anticipare i tempi e puntare ad una riapertura maggiore anche prime del 18 maggio o del 1° giugno, le altre due tappe fissate dal governo lo scorso 26 aprile col nuovo DPCM.I dati dell'epidemia continuano ad essere positivi e incoraggianti e il comportamento degli italiani in queste prime 24 ore o poco più si è dimostrato esemplare. Da qui le pressioni di alcune Regioni per anticipare i tempi. Stefano Bonaccini, Presidente dell'Emilia-Romagna, non esclude una riapertura anticipata per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti:Se tutto andrà come ci auguriamo quei tempi previsti, ad esempio il primo di giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati. Coronavirus, bollettino 4 maggio 2020: +1.225 ... Leggi su blogo Emilia-Romagna e Veneto pressano il governo : “Valutiamo riaperture anticipate”

