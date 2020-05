(Di martedì 5 maggio 2020) Le somme da liquidare andrebbero compensate con quanto già ricevuto di vitalizio. Con questa motivazione losi è opposto aldi 2,2 milioni di euro dei ministeri della Difesa e del Trasporti, in possesso delle Poste italiane e alla società Difesa servizi, condannati a pagare aidi 5delle vittime della strage aerea di. L’opposizione alla sentenza della Corte d’appello di Palermo che nel 2017 ha stabilito l’omessa vigilanza dei due ministeri e quindi il risarcimento per l’abbattimento del Dc9 Itavia, partito da Bologna per Palermo e inabissatosi nel mar Tirreno, il 27 giugno 1980, prolunga ancora la battaglia civile di alcunidelle 81 vittime. Losi era opposto al pagamento deciso dalla Corte di appello ritenendo che le somme dovessero essere compensate con quelle che i...

divorex82 : RT @fattoquotidiano: Ustica, lo Stato si oppone al pignoramento dei risarcimenti a 5 familiari di morti nella strage: magistrato gli dà rag… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Ustica, lo Stato si oppone al pignoramento dei risarcimenti a 5 familiari di morti nella strage: magistrato gli dà rag… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Ustica, lo Stato si oppone al pignoramento dei risarcimenti a 5 familiari di morti nella strage: magistrato gli dà rag… - fattoquotidiano : Ustica, lo Stato si oppone al pignoramento dei risarcimenti a 5 familiari di morti nella strage: magistrato gli dà… - rep_bologna : Strage Ustica, lo Stato si oppone al pignoramento e non paga i famigliari delle vittime [aggiornamento delle 15:11] -

Ultime Notizie dalla rete : Ustica Stato

La Sicilia

È un no secco quello dello Stato al pignoramento di 2milioni e 200mila euro stabiliti dalla corte d’appello di Palermo come risarcimento per 5 vittime della strage aerea di Ustica del 27 giugno 1980 ( ...15:05Torna a Palermo e attende a casa per 40 giorni: "Nessun tampone, devo rimanere ancora isolata?" 15:05Nella Finanziaria regionale sostegni a uomini e donne in divisa, “Atto dovuto verso chi garant ...